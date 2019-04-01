Тайна раскрыта: названа причина ухода Началовой

Стресс, сепсис и диабет: врачи раскрыли тайну смерти Началовой

Лечащие врачи певицы Юлии Началовой раскрыли подробности ее тяжелой болезни и скорой гибели. По их словам, бывшая жена футболиста Евгения Алдонина на протяжении долгого времени страдала из-за нездорового похудения, которое негативно сказалось на общем состоянии артистки. В последние дни жизни певица находилась в больнице, где ее усиленно лечили антибиотиками, которые, по признаниям врачей, могли способствовать гибели артистки.

Российская певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в 39-летнем возрасте 16 марта. С момента неожиданной гибели артистки прошло более двух недель, однако новые подробности из ее жизни раскрываются до сих пор. За несколько дней до смерти бывшая супруга экс-полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгения Алдонина была экстренно госпитализирована обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время одной из репетиций. Состояние певицы оценивалось как тяжелое, в связи с чем та была переведена в состояние комы. По признаниям лечащих врачей Началовой, в отношении артистки применялось усиленное лечение антибиотиками, которые не смогли спасти организм с пониженным иммунитетом.

Подробности болезни и гибели Началовой врачи раскрыли в программе «Человек и закон», где специалисты также рассказали, что именно спровоцировало у певицы развитие диабета и других заболеваний.

«Лечение осложнялось пониженным иммунитетом и болезнью почек. Остановить сепсис можно антибиотиками — но при таком заболевании почек препараты одновременно спасают и убивают. Первую волну сепсиса Юля пережила. Вторая ее убила», — заявляют эксперты.

Лечащий врач Началовой Василий Шуров, комментируя смерть своей пациентки, заявил, что ее гибель стала результатом трагического стечения обстоятельств. Состояние здоровья певицы, по его словам, было настолько тяжелым, что вылечить ее было практически невозможно.

В частности, главной причиной комплекса тяжелых заболеваний стала подагра, от которой Началова страдала в последние годы. Как отметил специалист, в последнее время Юлия была вынуждена носить перчатки из-за того, что на руках возникли тофусы, которые певица активно скрывала от всеобщего обозрения.

Тофусы представляют собой узелковые образования и воспаления в суставах размером от нескольких миллиметров до двух сантиметров и имеют в большинстве случаев желто-розовый оттенок. Образуются тофусы после пяти или шести лет с момента заболевания подагрой.

Также Шуров подчеркнул, что Началова в молодости вела нездоровый образ жизни, который привел ее к анорексии. Еще при жизни певица признавалась, что сильно ограничила себя в еде и употреблении жидкостей, а ее вес снизился до 42 килограммов. В нездоровом похудении артистка обвиняла своего первого мужа Дмитрия Ланского, подчеркивая, что тот поощрял образ жизни своей возлюбленной.

Из-за критического снижения веса врачи грозили Юлии бесплодием, после чего певица перешла на курс лечения, а затем расторгла брак с Ланским, который уже после смерти Началовой утверждал, что слова о его причастности к анорексии экс-супруги являются недостоверными.

После брака с музыкальным продюсером певица в июне 2006 года вышла замуж за Алдонина, а спустя полгода после свадьбы родила дочь Веру. Во время отношений с футболистом артистка согласилась на пластическую операцию по увеличению груди. Однако спустя некоторое время, когда Началова развелась с экс-полузащитником сборной России и начала отношения с хоккеистом Александром Фроловым , она провела обратную операцию по удалению силикона.

Данное решение было связано с инфекцией, которая возникла вследствие неприжитых имплантов. У Началовой произошел сепсис, спровоцировавший подагру.

Как утверждают лечащие врачи певицы, заражение крови негативно отразилось и на обмене веществ, из-за нарушения которого серьезно пострадали почки у Юлии. По заявлениям ревматолога Натальи Жуковой , комплекс заболеваний также сопровождался регулярными недосыпами артистки, а также постоянными стрессами.

В последние дни при жизни Началова была сильно загружена и практически не прерывалась на отдых. Большая занятость шоу-бизнесом не позволила певице заняться лечением. Знакомая артистки Мария Фролова , рассказав о том, что ее подруга серьезно страдала от диабета, призналась, что уровень сахара в крови Началовой был крайне высок. Как отметил эндокринолог Наталья Кривошеева в программе «Человек и закон», именно диабет и высокий показатель сахара, который составлял 27 миллиграмма на децилитр, нарушил функцию кровеносных сосудов и нервных волокон певицы.

Диабет в свою очередь повлиял на потерю чувствительности в конечностях.

Особенно пострадали у Началовой ноги. На одной из них у артистки образовалась гангрена. По заявлениям врачей, повреждение возникло в связи с диабетом и сепсисом.

За весь период госпитализации Началовой вместе с ней в палате под контролем врачей находились ее родители: мать Таисия и отец Виктор. Уже после гибели своей дочери Виктор Началов, выступая в программе «Привет, Андрей», признался, что смерть Юлии наступила в тот момент, когда они отлучились из больницы.

«Я был с ней. Она находилась под наркозом. Чувствую, что она слышит чуть-чуть. Слезки потекли. Я ей говорю: «Все будет хорошо». После этого мы отъехали буквально на полтора часа. Мне позвонили и сказали, что все. Страшный удар», — сказал он.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Через пять дней она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У певицы осталась 12-летняя дочь, которая, по признаниям ее отца Евгения Алдонина, будет жить с бабушкой и дедушкой.