«Называл Юлю свиньей»: мужа Началовой затравили на Первом

Первый муж певицы Юлии Началовой, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской стал гостем шоу «Эксклюзив» на Первом канале. Музыкант заявил, что пришел на телевидение, чтобы объяснить свою точку зрения и обезопасить детей от травли в школе.

Бывший супруг умершей певицы Юлии Началовой, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской принял участие в дискуссии на шоу «Эксклюзив» на Первом канале. Предметом обсуждения стали обвинения продюсера в причастности к заболеванию анорексией певицы, которая значительно ослабила ее здоровье.

Первым осуждением, с которым гости студии накинулись на Ланского, было его отсутствие на похоронах бывшей жены. Музыкант спокойно заявил, что не видит в этом ничего предосудительного.

«Люди скорбят очень по-разному. Ходить или не ходить на похороны — это личный выбор каждого человека», — считает первый муж Началовой.

Также он рассказал, что не пришел проститься с бывшей женой из-за того, что тяжело переносит похороны. По словам музыканта, два года назад он похоронил маму, что стало для мужчины сильным ударом — с тех пор он предпочитает не посещать такие мероприятия.

По просьбе ведущего Дмитрия Борисова продюсер назвал причину своего присутствия на телевидении. Ранее он отказывался от многочисленных приглашений для участия в ток-шоу, потому что «пиар на смерти Юли — это страшно».

«Пришел я, чтобы защитить себя, свою семью, своих детей, которые сейчас подвергаются модному слову «буллинг» в школе.

В социальных сетях я получаю огромное количество проклятий и пожеланий смерти мне, моим детям и жене», — признался музыкант.

На экране в студии неоднократно показывали видеообращение концертного директора Началовой Константина Сергеева , который уверенно заявил, что у певицы была анорексия. По его словам, анорексия запустила разрушение организма — в частности, ухудшила работу почек и развила подагру.

«Первый муж намекнул, что «ты полновата, Юлечка, и я тебя больше не хочу» и поэтому я таскаю на нашу съемную хату девочек», — сказал Сергеев.

Услышав эти слова, Ланской заявил, что видит Сергеева впервые и предположил, что он является подставной фигурой. Также музыкант пообещал подать на концертного директора в суд за прямое обвинение в свой адрес.

Во второй части видеообращения Сергеев назвал союз Ланского и Началовой «пробным» студенческим браком, случившимся по ошибке. Далее мужчина продолжил уверять зрителей, что первый муж изменял Юлии.

«Что-то в их браке было не так. Я знаю, что была измена. Я не сужу, а говорю со слою Юлии и даю руку на отсечение, что ничего этого не придумал», — сообщил концертный директор.

В ответ на это заявление Ланской сказал, что Сергеев зря дает руку на отсечение — «так можно без рук остаться». Музыканта перебила певица Ирина Салтыкова , подтвердившая информацию о его измене.

«Когда вы расстались с Юлей, она рассказала, что застала тебя в кровати у вас дома с другой барышней», — предъявила Салтыкова.

Ланской не дал ей договорить и обвинил во лжи — причем Ирину, а не Юлию, которая, по его убеждению, не могла соврать.

Позже на экране показали архивное видео Началовой, на котором она рассказывает, что анорексия, все-таки, была: однажды певица похудела до 42 кг, что могло привести к бесплодию.

Далее в студии появилась бывшая подруга Началовой Елена Метлюк, которая и сейчас тесно общается с ее родителями. Девушка рассказала, что разрыв с Ланским был для Юлии болезненным, потому что первый мужчина очень много для нее значил. Также Метлюк подтвердила, что молодой человек заставлял жену худеть.

«Он называл Юлю «жирной свиньей», — внезапно выдала подруга Началовой.

Пребывающий в шоке Ланской назвал эти слова «ересью» и сказал, что в первый раз видит девушку, представляющуюся подругой Началовой.

Он признался, что брак с певицей действительно был эмоциональным. Когда карьера Юлии стремительно пошла в гору, супруги поняли, что у них разные жизненные парадигмы.

«Я встал, в чем был, и вышел. Я все ей отписал и нигде об этом не рассказывал», — заявил Ланской.

В конце передачи ведущий Дмитрий Борисов предложил музыканту сказать в эфире что-то важное отцу Началовой. Ланской выразил ее родителям глубочайшие соболезнования и еще раз напомнил, что не имеет отношения к гибели первой супруги. В заключение мужчина снова призвал общественность оставить его семью в покое.