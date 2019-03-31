Живущую в нищете внучку солиста «Кар-Мэн» хотят удочерить

Лидер групп «Кар-Мэн» и «Carbonrock» популярный в 90-е 53-летний музыкант Сергей Лемох не помогает своей дочери Людмиле, которая лечится в клинике от алкогольной зависимости, и не хочет участвовать в воспитании 6-летней внучки Марины, которая осталась на попечении прабабушки Талины Ивановны, сообщает «Стархит»

Семья еле сводит концы с концами и выживает за счет помощи знакомых. В доме старой женщины нет воды.

Дочь Талины Ивановны умерла от рака. Сейчас пенсионерка опасается, что девочка окажется в чужой семье.

«Марину уже хотят удочерить соседи», — сказала она.

Много лет назад Лемох женился на дочери Талины Ивановны, но изменял жене и в итоге ушел из семьи.

«Он развелся и ей ни копейки не дал, хотя у него уже были машины и деньги. Она не стала с ним связываться», — сказала она.

По ее словам, о судьбе внучки музыкант говорить не хочет и не отвечает на звонки Талины Ивановны.