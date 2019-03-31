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Живущую в нищете внучку солиста «Кар-Мэн» хотят удочерить 

Рамблер + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер групп «Кар-Мэн» и «Carbonrock» популярный в 90-е 53-летний музыкант Сергей Лемох не помогает своей дочери Людмиле, которая лечится в клинике от алкогольной зависимости, и не хочет участвовать в воспитании 6-летней внучки Марины, которая осталась на попечении прабабушки Талины Ивановны, сообщает «Стархит».
Семья еле сводит концы с концами и выживает за счет помощи знакомых. В доме старой женщины нет воды.
Дочь Талины Ивановны умерла от рака. Сейчас пенсионерка опасается, что девочка окажется в чужой семье.
«Марину уже хотят удочерить соседи», — сказала она.
Много лет назад Лемох женился на дочери Талины Ивановны, но изменял жене и в итоге ушел из семьи.
«Он развелся и ей ни копейки не дал, хотя у него уже были машины и деньги. Она не стала с ним связываться», — сказала она.
По ее словам, о судьбе внучки музыкант говорить не хочет и не отвечает на звонки Талины Ивановны.
Шоу-бизнес , Сергей Лемох , StarHit
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