Актера из сериала «Глухарь» госпитализировали с разбитой головой

Актер Семен Штейнберг разбил голову, его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел в субботу в здании столичного "Гоголь-центра", у актера началось кровотечение, которое было трудно остановить. Окружающие не смогли оказать ему помощь, поэтому вызвали "скорую".

В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей.

Семен Штейнберг родился в Саратовской области. Сразу после школы поступил в ВТУ имени Щукина, которое окончил в 2005 году.

В 2005 году стал актером Московского драматического театра под руководством Арена Джигарханяна. В 2015 году Штейнберг перешел на работу в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя (“Гоголь-Центр”). Одной из самых известных его театральных работ является роль Франца Кафки в спектакле «Кафка», поставленном по биографии писателя.

Телезрителям актер известен ролями в сериалах «Глухарь», «Домашний арест», «Братья Карамазовы» и «Десантура».