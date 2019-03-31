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Актера из сериала «Глухарь» госпитализировали с разбитой головой 

Р-Спорт + ещё 3 3 часа назад
Фото: Comedy Club Production
Актер Семен Штейнберг разбил голову, его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга, сообщает Пятый канал.
Инцидент произошел в субботу в здании столичного "Гоголь-центра", у актера началось кровотечение, которое было трудно остановить. Окружающие не смогли оказать ему помощь, поэтому вызвали "скорую".
В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей.
Семен Штейнберг родился в Саратовской области. Сразу после школы поступил в ВТУ имени Щукина, которое окончил в 2005 году.
В 2005 году стал актером Московского драматического театра под руководством Арена Джигарханяна. В 2015 году Штейнберг перешел на работу в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя (“Гоголь-Центр”). Одной из самых известных его театральных работ является роль Франца Кафки в спектакле «Кафка», поставленном по биографии писателя.
Телезрителям актер известен ролями в сериалах «Глухарь», «Домашний арест», «Братья Карамазовы» и «Десантура».
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Шоу-бизнес , Франц Кафка , Семен Штейнберг
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