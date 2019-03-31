Отец Началовой посоветовал Ланскому беречь своих детей

Отец Юлии Началовой не винит Дмитрия Ланского в смерти своей дочери, предает "Комсомольская правда".

Музыкант попросил первого мужа актрисы беречь детей.

"Только, что общались с Виктором Началовым. Он просил сказать Диме Ланскому, что не видит его вины в смерти дочери и просит беречь своих детей. В память о Юле и ее добром отношении ко всем мы, все прояснив, со спокойной душой закрываем тему. Мы должны научиться быть добрее к ближним, беречь их и жить счастливо", — написала в инстаграме адвокат Катя Годон.

Именно ее попросил о помощи Ланской после посыпавшихся обвинений, что на нем лежит ответственность за анорексию Началовой. Музыкант уже готовился встретиться в суде с отцом Юли.

Ранее первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах.