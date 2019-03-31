Азиза довела до слез жену футболиста Погребняка

Певица Азиза обидела жену Павла Погребняка Марию, назвав женщину агрессивной, сообщает НТВ.

Звезды решали, от каких женщин чаще всего уходят мужчины. В какой-то момент начались споры, обе повысили голос.

Азиза не выдержала первой.

"Я устала от вашей агрессии, вы такая молодая и такая вспыльчивая", — сказала она жене игрока.

После такого обвинения бизнеследи со слезами на глазах убежала из студии.

"Ужас какой, жаль мужчину, который будет с ней жить. Почему она такая нервная?" — бросила ей вдогонку Азиза.

Узнав, что у Марии Погребняк — трое детей от любимого со школы мужа, певица сделала вывод, что нервная противница просто "тратит все силы на то, чтобы во всем угождать мужу".