«Уперли все»: Maruv обворовали в аэропорту

Отказавшуюся ехать на "Евровидение" украинскую певицу Maruv ограбили в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где она выступала.

"Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности", — заявила Maruv.

Однако ничего ценного в чемодане не было, уточнила певица.

Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на "Евровидение" Maruv уехала в Россию.