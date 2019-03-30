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«Уперли все»: Maruv обворовали в аэропорту 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Instagram
Отказавшуюся ехать на "Евровидение" украинскую певицу Maruv ограбили в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщают "Украинские новости".
По словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где она выступала.
"Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности", — заявила Maruv.
Однако ничего ценного в чемодане не было, уточнила певица.
Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на "Евровидение" Maruv уехала в Россию.
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