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Экс-супруг Началовой назвал причину распада их брака 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Первый муж певицы Юлии Началовой, солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской в эфире программы "Эксклюзив" рассказал о причинах расставания с исполнительницей.
По словам Ланского, в числе имущества, которое они приобрели в браке, были квартира и машина. Он подчеркнул, что при разводе решил оставить все Началовой.
"Я встал, в чем был, и вышел", — сказал Ланской.
Он добавил, что когда карьера певицы начала развиваться, они поняли, что у них разные жизненные парадигмы, поэтому решили развестись.
Ранее подруга певицы Юлии Началовой Елена Метлюк обвинила Ланского в комплексах исполнительницы.
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
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