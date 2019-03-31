Первый муж певицы Юлии Началовой, солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской в эфире программы "Эксклюзив" рассказал о причинах расставания с исполнительницей.
По словам Ланского, в числе имущества, которое они приобрели в браке, были квартира и машина. Он подчеркнул, что при разводе решил оставить все Началовой.
"Я встал, в чем был, и вышел", — сказал Ланской.
Он добавил, что когда карьера певицы начала развиваться, они поняли, что у них разные жизненные парадигмы, поэтому решили развестись.
Ранее подруга певицы Юлии Началовой Елена Метлюк обвинила Ланского в комплексах исполнительницы.
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.