Пляшущая на костях Собчак взбесила россиян

Поклонники выразили недовольство поведением Собчак на интервью у Рынской

Интернет возмутился из-за лицемерия Ксении Собчак , радующейся в траурном доме Божены Рынски . Телеведущая опубликовала в инстаграме фото из квартиры Рынски, у которой недавно умер муж. Снимок немедленно вызвал скандал.

Ксения Собчак взяла интервью у Божены Рынски, вдовы основателя НТВ Игоря Малашенко

Во время разговора по душам Собчак обнимала Рынску, плакала вместе с ней, сочувствовала ее горю и утешала. Но уже через несколько часов в соцсетях появилась фотография Собчак, где она позирует в новом вечернем платье на фоне квартиры вдовы и улыбается. Хотя у хозяйки дома траур.

«Это фото из квартиры Божены Рынска…Очень горжусь этой работой. Р. S. А квартира и правда красивая, с большим вкусом обставлена», — написала Собчак.

Такая несостыковка вызвала возмущение у пользователей интернета.

«Вы же в доме человека, у которого умер муж! Вы претендовали на роль президента нашей страны. Какой цинизм!», «Вы же в видео в черном костюме скорбели», «Забавно, как люди играют. В видео был виден накал, драма, слезы — а на фото в ее квартире улыбка», — отмечают в сети.

В интервью Собчак Рынска пожаловалась на отсутствие средств. Покойный муж оставил наследство только своим детям от другого брака. Оспаривать завещание вдова не собирается.

ТВ-менеджер, один из основателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой на вилле в Испании в минувшем феврале. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.