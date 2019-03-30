Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началовой не дадут звание заслуженной артистки РФ 

Газета.Ru 30 минут назад
Певице Юлии Началовой не дадут посмертно звание заслуженной артистки России. Об этом в инстаграме сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.
"К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так", — заявила Исаева.
Ранее в сети появилась петиция, призывающая дать Началовой звание посмертно.
На момент написания новости петицию подписали 4 666 человек.
Позже в социальных сетях возмутились посмертным званием для Началовой.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.
Газета.Ru: последние новости
Отец Адель зарабатывает копейки водителем Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката Поклонников взбесил "нереально жуткий" спиритический сеанс с Началовой
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стягиваются дополнительные силы»: ЧП в Краснодаре3
«За кандидата П.»: Разоблачена схема подкупа избирателей132
Скандал на Украине: Тимошенко покинула теледебаты189
Американский беспилотник заметили возле Крыма24
Страна-союзник отказала России в признании Крыма403
Видео
«Культ молодости»: что погубило Началову
Шоу-бизнес Статьи
Стало известно, присудят ли Началовой звание посмертно
Шоу-бизнес
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Оружие Армия
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
«За кандидата П.»: Разоблачена схема подкупа избирателей
В мире Украина
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение