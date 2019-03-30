Стало известно, присудят ли Началовой звание посмертно

Певице Юлии Началовой не дадут посмертно звание заслуженной артистки России. Об этом в инстаграме сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.
"К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так", — заявила Исаева.
Ранее в сети появилась петиция, призывающая дать Началовой звание посмертно.
На момент написания новости петицию подписали 4 666 человек.
Позже в социальных сетях возмутились посмертным званием для Началовой.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.