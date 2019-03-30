Стало известно, присудят ли Началовой звание посмертно

Началовой не дадут звание заслуженной артистки РФ

Певице Юлии Началовой не дадут посмертно звание заслуженной артистки России . Об этом в инстаграме сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.

"К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так", — заявила Исаева.

Ранее в сети появилась петиция, призывающая дать Началовой звание посмертно.

На момент написания новости петицию подписали 4 666 человек.

Позже в социальных сетях возмутились посмертным званием для Началовой.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.