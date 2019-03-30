«Выживет только Пугачева»: шарлатаны наживаются на Началовой

После смерти Юлии Началовой появляется все больше информации о последних днях певицы и нынешнем состоянии ее 12-летней дочери. К сожалению, зачастую эти новости не имеют под собой никаких доказательств и носят эзотерический характер. Так, с духом Началовой якобы пообщался видеоблогер-экстрасенс, будущее ее ребенка предсказала ясновидящая, а причины смерти артистки раскрыла потомственная ведьма.

Несмотря на то, что с момента смерти певицы Юлии Началовой прошло уже более недели, в СМИ до сих пор регулярно появляются новости о трагически ушедшей артистке. И если поначалу источником этой информации служили близкие и родные исполнительницы, то сейчас на авансцену выходят посторонние люди, которые делятся подробностями жизни Началовой, носящими абсолютно псевдонаучный характер.

Так, одна из ясновидящих попыталась предсказать, кем может стать по профессии маленькая дочь артистки, рожденная в браке с футболистом Евгением Алдониным . Женщина уверена, что ребенок не пойдет по стопам известной певицы.

«Жизнь девочки будет счастливой и интересной. Во многом она похожа на маму — такая же светлая, творческая, но по стопам матери ребенок не пойдет и певицей точно не станет», — цитирует портал Teleprogramma.pro экстрасенса.

Ясновидящая уточнила, что профессиональная реализация дочери Началовой будет связана с творчеством (возможно, с актерской игрой). А также экстрасенс заверила, что в семейной жизни у девочки тоже все сложится наилучшим образом и она никогда не останется одна.

«Вижу ее в качестве жены и матери. Кстати, в качестве матери она будет примером для многих. Так что можно сказать, что самое страшное в жизни ребенка осталось позади. Пожелаем ей сил!» — подытожила гадалка.

Еще дальше пошел один из видеоблогеров. По словам молодого человека, он сумел выйти на контакт с духом умершей артистки. Вызывать умершую на диалог мастеру темной магии помогали специальные приборы, которые якобы позволили ему получить ответы на волнующие всех вопросы.

В процессе «транскоммуникации» Началова будто бы пожалела о сделанной ранее пластической операции на груди, которая спровоцировала тогда заражение крови и изрядно подорвала ее иммунитет.

Помимо этого певица якобы призналась, что во время рокового пребывания в больнице отказалась ампутировать ногу по своей глупости и до последнего надеялась, что все обойдется. Также Юлия очень сожалеет о том, что не успела навестить родных.

«Я завершил сеанс. Было очень много длинных ответов. Также сегодня во время сеанса Wonder box опять мерцал. Это говорит о том, что был сильный поток энергии. Я чувствовал ее присутствие рядом с собой. Было нереально жутко», — подвел итог проделанной работе видеоблогер.

Однако большинство зрителей «спиритического сеанса» на YouTube были возмущены подобным контентом: аудитория мало того, что назвала кощунственными подобные видеозаписи, так еще и призвала молодого человека удалить выпуск:

«Человек скончался, а ты на нем хайпить сразу собрался!», «До чего только люди не додумаются! Остановите планету, я сойду», «Ничего святого! Молодой человек, у вас все в порядке с головой?»

Однако осуждение публики не останавливает экстрасенсов от новых прогнозов и шокирующих комментариев. Так, некая «потомственная ведьма», слова которой приводит портал «Экономика сегодня», и вовсе считает, что причиной смерти Началовой мог стать энерговампир.

По мнению колдуньи, тем, что Началова принимала участие во многих шоу, она подвергла свою ауру мощному воздействию. Ведьма провела параллель со спортсменами, которые из-за конкуренции часто желают друг другу смерти и якобы поэтому получают травмы.

Однако далеко не все артисты обладают силой противостоять негативной энергетике. Ведь, как утверждает колдунья, певец всю душу вкладывает в творчество, жизнь и окружающих людей и таким образом непреднамеренно становится открыт для подобного негатива.

«Скорее всего, там какой-то участник был как энерговампир… Не должен человек в нормальном состоянии уходить в самом расцвете сил. Только люди, обладающие сильной энергетикой, в состоянии оказать сопротивление. К таким артистам относится Алла Пугачева», — заметила колдунья.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в одной из столичных клиник. По официальной информации, сердце знаменитости остановилось из-за заражения крови. За несколько часов до смерти артистке провели операцию на ноге, чтобы остановить распространение сепсиса, но это спровоцировало обильное кровотечение, которое врачи не смогли сразу остановить.