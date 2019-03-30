«На ней стояла черная метка»: Максакова рассказала о выборе матери

Оперная певица Мария Максакова рассказала, что ее мать — актриса Людмила Максакова — не стремилась рожать второго ребенка, выйдя замуж за ее отца Петера Игенбергса. На интервью Максакову пригласила программа «СЭЛФИ», которая выходит на YouTube.

«Папа ее уговаривал, был готов абсолютно на все», — рассказала Максакова.

Она также добавила, что родители фактически составили официальный договор.

«Это была покупка, дорогой ценой, я вам скажу. Там было расписано все до моих 16-ти лет, все что она хочет», — заявила Максакова, добавив, что фактически озолотила мать своим появлением.

По словам Максаковой, выйдя замуж за богатого иностранца, ее мать так и не решила своих проблем, не смогла реализоваться творчески в полной мере.

«Ее не снимали 10 лет. На ней стояла черная метка. В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свой талант. Она не получила своего признания вовремя», — уверена Мария Максакова.

Отец Максаковой скончался в прошлом году в возрасте 80 лет. Он был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. Игенбергс — второй муж Людмилы Максаковой, они поженились в 1974 году.