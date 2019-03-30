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«Желают смерти детям»: первый муж Началовой о травле 

Газета.Ru + ещё 10 40 минут назад
Фото: газета.ру
Первый муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской в прямом эфире Первого канала рассказал, что его семья подвергается травле после сообщений о том, что он якобы способствовал появлению у певицы проблем со здоровьем.
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Ланской уточнил, что решил сделать публичное заявление, чтобы защитить свою семью.
Артист рассказал, что получает огромное количество сообщений от недоброжелателей, которые желают смерти его жене и детям.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.
СМИ сообщили, что Ланской во время брака с певицей якобы оскорблял ее, называя толстой, после чего она подсела на таблетки для похудения.
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