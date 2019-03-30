Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Дмитрий Ланской, первый муж скончавшейся поп-певицы Юлии Началовой, нанял адвоката Екатерину Гордон , чтобы защититься от обвинений в адрес певицы. Об этом Гордон написала в своем инстаграме.

Представляя своего нового клиента, Гордон подчеркнула, что Ланской является "умнейшим и достойным" человеком.

"Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", — написала адвокат.

Ранее Ланской обвинил СМИ в безнравственности из-за Началовой.