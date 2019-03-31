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Гонорары Началовой назвали «нищенскими» 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гонорары певицы Юлии Началовой в последние годы были крайне невысокими. Специалисты отмечают, что это «нищенские» суммы. Так за концерт певице платили от 150 до 250 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».
По госзаказу после 2005 года она выступала один раз.
Мужья Началовой начали борьбу за ее квартиру
В 2017 году исполнительница вместе с Татьяной Булановой выступала на одном из официальных торжественных мероприятий, за это выступление при условии исполнения вживую она получила 161 тыс. рублей, Булановой заплатили на 75 тыс. больше.
В то же время певица Анна Семенович, выступая по госзаказу, получила 214 тыс., условия петь вживую ей не ставили. Еще больше платят другим исполнителям. Стасу Пьехе — от 650 тыс. до 1 млн рублей, театру «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой — 600 тыс., Вере Брежневой — 1 млн 284 тыс., а Елене Темниковой — 1 млн 760 тыс.
Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса. Она стала известна в 12-летнем возрасте после победы в конкурсе «Утренняя звезда». Всего у певицы восемь альбомов.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Татьяна Буланова , Вера Брежнева , Анна Семенович , Елена Темникова , Газета.Ru
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