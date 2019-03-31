Гонорары Началовой назвали «нищенскими»

Гонорары певицы Юлии Началовой в последние годы были крайне невысокими. Специалисты отмечают, что это «нищенские» суммы. Так за концерт певице платили от 150 до 250 тыс. рублей, пишет «Газета.ру»

По госзаказу после 2005 года она выступала один раз.

В 2017 году исполнительница вместе с Татьяной Булановой выступала на одном из официальных торжественных мероприятий, за это выступление при условии исполнения вживую она получила 161 тыс. рублей, Булановой заплатили на 75 тыс. больше.

Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса. Она стала известна в 12-летнем возрасте после победы в конкурсе «Утренняя звезда». Всего у певицы восемь альбомов.