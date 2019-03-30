Умер актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

На 90-м году жизни умер канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон.

Смерть кинематографиста подтвердила его вдова Шейла.

"Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям Шейна", — написал Андерсон в Twitter.

Причина смерти не называется.

Риммер родился в Канаде в 1929 году. В конце 1950-х перебрался в Великобританию. Актер стал известен после озвучки Скотта Трейси в британском мультсериале "Thunderbirds", одним из создателей которого был Джерри Андерсон.

За свою карьеру Риммер сыграл в более чем ста картинах. Широкой аудитории он запомнился ролями в фильмах о Джеймсе Бонде — "Шпион, который меня любил", "Бриллианты навсегда", "Живешь только дважды". Кроме того, актер снялся в фантастической ленте "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", картинах о Супермене и Бэтмене.