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Умер актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: шейн риммер (справа)/кадр из фильма
На 90-м году жизни умер канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон.
Смерть кинематографиста подтвердила его вдова Шейла.
"Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям Шейна", — написал Андерсон в Twitter.
Причина смерти не называется.
Риммер родился в Канаде в 1929 году. В конце 1950-х перебрался в Великобританию. Актер стал известен после озвучки Скотта Трейси в британском мультсериале "Thunderbirds", одним из создателей которого был Джерри Андерсон.
За свою карьеру Риммер сыграл в более чем ста картинах. Широкой аудитории он запомнился ролями в фильмах о Джеймсе Бонде — "Шпион, который меня любил", "Бриллианты навсегда", "Живешь только дважды". Кроме того, актер снялся в фантастической ленте "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", картинах о Супермене и Бэтмене.
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Шоу-бизнес , Джерри Андерсон , Шейн Риммер
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