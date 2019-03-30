Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Henry Nicholls / REUTERS
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс. Об этом сообщает Reuters.
На отпевании присутствовали только близкие Флинту люди, но служба транслировалась через динамики на улицу.
Траурная церемония сопровождалась фанатами, которые по просьбе группы приехали «веселиться и пошуметь» в честь покойного. Всем, кто пришел отдать дань уважения звезде Firestarter, предлагали бесплатно нанесли грим на лица, а также нанести татуировки.
Конный катафалк был украшен яркими оранжевыми цветами с надписями «Keef» и «Chief» («Кит» и «Главный»). Гроб украшали флуоресцирующий зеленый микрофон Флинта и элегантная композиция из белых и красных роз.
Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.
Последние новости
США обвалили рубль США подготовили новые санкции против России Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Шоу-бизнес , Эссекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян избавят от «зарплатного рабства»15
Медведев отреагировал на скандальное дело Абызова65
США решили вернуться к стратегии времен холодной войны51
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным16
Украинский голодомор признали геноцидом3
Видео
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Галлюциногенное оружие показали в деле
Армия Войска
План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Происшествия
Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение
Шоу-бизнес
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение