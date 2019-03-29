Почти побиралась: почему Началовой платили так мало

По информации СМИ, покойная артистка Юлия Началова имела одни из самых низких гонораров за выступления в России . Согласно данным финансовой отчетности, с 2005 года певица как индивидуальный предприниматель заключила только один контракт с госструктурами. Тогда ей заплатили 161 тыс. рублей, тогда как Татьяна Буланова за выступление на том же концерте получила на 75 тысяч больше.

В прессе появилась информация о доходах покойной певицы Юлии Началовой. Выяснилось, что обладательница уникального голоса была одной из самых низкооплачиваемых певиц России.

Как сообщает «Дни24», за выступления исполнительнице платили сравнительно небольшие гонорары, ценник ее последних концертов варьировался от 150 до 250 тыс. рублей.

Поклонникам Началовой было известно, что пик ее славы давно прошел, но мало кто задумывался о том, как все оказалась в действительности. Согласно данным финансовой отчетности, с 2005 года певица как индивидуальный предприниматель заключила только один контракт с госструктурами.

Это случилось в 2017 году, когда они вместе с Татьяной Булановой выступали на одном из торжественных мероприятий, которое было организованно властями. По контракту обе певицы были обязаны петь в живую. Предложенный Началовой гонорар за это выступление составил 161 тыс. рублей, тогда как Булановой заплатили на 75 тыс. больше.

Вместе с тем эксперты отмечают, что другая популярная певица Анна Семенович , за одно из своих выступлений по госзаказу получила 214 тыс., однако ее петь в живую не обязали. Также для сравнения аналитики привели гонорары других артистов российского шоу-бизнеса. Ценник Стаса Пьехи за одно выступление колеблется от 650 тыс. до 1 млн рублей, театр «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой выставляет счет на 600 тыс., Вера Брежнева — 1 млн 284 тыс., а Елена Темникова — 1 млн 760 тыс.

Ранее сообщалось о планах покойной певицы. За два месяца до трагедии она рассказала журналистам о своем намерении выйти в третий раз замуж.

«В моем репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто ее поет иначе: «Новый год — новый муж», — говорила Началова. — Они, конечно, преувеличивают. Но о третьем браке я, конечно, думаю».

Она призналась в том, что готова снова стать «мужней женой», но пока она наслаждается романтическим конфетно-букетным периодом и не никуда не торопится. Тогда же певица рассказала о своем новом возлюбленном Вячеславе Кудре, которого впервые представила общественности в июне 2018 года на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ.

Тогда на расспросы журналистов о его профессии и материальном состоянии мужчина кратко и весело ответил: «Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход». Позже он раскрыл подробности о себе: «Мне 38 лет, я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей». Артистка рассказывала, что ее 11-летняя дочь Вера уже знакома с новым избранником мамы.

Трагические события не позволили реализовать планы пары. Прощаться со своей невестой мужчина был вынужден как рядовой поклонник, стоя в очереди. Он не был допущен в ту часть траурного зала, где находились родственники, коллеги и даже бывший супруг артистки Евгений Алдонин

«Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни. Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, — это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить», — признавался Вячеслав.

Впервые Юлия Началова вышла замуж совсем юной двадцатилетней девушкой. Ее первым избранником был один из участников группы «Премьер Министр» — Дмитрий Ланской. Ребята познакомились еще во времена учебы в музыкальном училище, а отношения у них завязались уже после его окончания. Супружеская жизнь молодых людей продлилась недолго — с 2001 по 2004 год.

После смерти артистки шокированная общественность во всю принялась ворошить прошлое и искать ответ на страшный вопрос: «почему она ушла так рано». Личная жизнь покойной артистки стала достоянием общественности и многочисленные ток-шоу под лупой разбирали детали ее прошлого.

Так, большинство участвующих в обсуждениях пришли к выводу, что в ранней смерти Началовой виновен именно первый муж Ланской. Который, по словам родителей и окружения артистки, не был доволен ее внешностью и вынуждал худеть, что привело к анорексии. Кроме того, певице тяжело дался развод, поскольку в итоге Ланской ушел к более молодой женщине.