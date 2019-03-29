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Звезда «Орла и решки» Бадоева решила отказаться от гражданства Украины 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Фролов Михаил, КП
Ведущая «Орла и Решки» Жанна Бадоева в интервью для YouTube-канала «А поговорить?» призналась, что решила отказаться от украинского гражданства на итальянское.
По её словам, она вместе с мужем шесть лет живут в Италии, и с Украиной её уже почти ничего не связывает.
«Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — отметила Бадоева.
«Известия» сообщают, что в 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена, ведущего дела в Италии, Василия Мельничина.
При этом отмечается, что в Украине запрещено двойное гражданство, однако в Министерстве иностранных дел не раз звучало предложение ввести норму при условии, что второе гражданство будет не российским.
В интервью Бадоева также рассказала подробности конфликта с продюсером «Орла и Решки» Нателлой Крапивиной. Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» Бадоева рассказала о том, как она придумала концепцию шоу. Крапивина обвинила ведущую во лжи, подчеркнув, что «фишку» программы сгенерировали одногруппники журналистки, которая являлась всего-навсего приглашённой ведущей.
В «А поговорить?» Бадоева настояла на том, что проект был создан при её участии в 2010 году, но подчеркнула, что оригинальный ход с подбрасыванием монетки был придуман сценаристкой Катей Туровой.
Ведущая отметила, что больше о конфликте говорить не хочет, поскольку уже давно ушла из «Орла и Решки» и в настоящее время занимается новым проектом.
Комментарии11
Шоу-бизнес , Жанна Бадоева , МИД , газета "Известия" , Италия
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