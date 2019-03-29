Звезда «Орла и решки» Бадоева решила отказаться от гражданства Украины

Ведущая «Орла и Решки» Жанна Бадоева в интервью для YouTube-канала «А поговорить?» призналась , что решила отказаться от украинского гражданства на итальянское.

По её словам, она вместе с мужем шесть лет живут в Италии , и с Украиной её уже почти ничего не связывает.

«Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — отметила Бадоева.

«Известия» сообщают , что в 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена, ведущего дела в Италии, Василия Мельничина.

При этом отмечается, что в Украине запрещено двойное гражданство, однако в Министерстве иностранных дел не раз звучало предложение ввести норму при условии, что второе гражданство будет не российским.

В интервью Бадоева также рассказала подробности конфликта с продюсером «Орла и Решки» Нателлой Крапивиной. Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» Бадоева рассказала о том, как она придумала концепцию шоу. Крапивина обвинила ведущую во лжи, подчеркнув, что «фишку» программы сгенерировали одногруппники журналистки, которая являлась всего-навсего приглашённой ведущей.

В «А поговорить?» Бадоева настояла на том, что проект был создан при её участии в 2010 году, но подчеркнула, что оригинальный ход с подбрасыванием монетки был придуман сценаристкой Катей Туровой.

Ведущая отметила, что больше о конфликте говорить не хочет, поскольку уже давно ушла из «Орла и Решки» и в настоящее время занимается новым проектом.