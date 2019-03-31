Шнуров высмеял правительство за отказ от «умных счетчиков»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял правительство России за отказ внедрить систему «умных счетчиков» газа в стране. По мнению музыканта, российская власть вообще «не любит умных».

Саркастичный стих Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

«Читаю новость, на лице моем улыбка, / За жизнь все нахихикаться успеем. / Правительство не любит умных шибко. / Под стать себе, им нужно потупее», — написал исполнитель.

Также музыкант в шутку предложил властям изготавливать счетчики по подобию российских министров, чтобы аппаратура выполняла свою работу только для видимости.

Ранее правительство России отказалось от идеи внедрить системы интеллектуального учета газа в стране. Власти посчитали, что проект установки «умных счетчиков» окажется слишком дорогим и приведет к росту тарифов на газ. Ранее сообщалось, что переход на интеллектуальную систему учета газа может стоить около 385 млрд рублей.