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Шнуров высмеял правительство за отказ от «умных счетчиков» 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: URA.RU
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял правительство России за отказ внедрить систему «умных счетчиков» газа в стране. По мнению музыканта, российская власть вообще «не любит умных».
Саркастичный стих Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.
«Читаю новость, на лице моем улыбка, / За жизнь все нахихикаться успеем. / Правительство не любит умных шибко. / Под стать себе, им нужно потупее», — написал исполнитель.
Также музыкант в шутку предложил властям изготавливать счетчики по подобию российских министров, чтобы аппаратура выполняла свою работу только для видимости.
Ранее правительство России отказалось от идеи внедрить системы интеллектуального учета газа в стране. Власти посчитали, что проект установки «умных счетчиков» окажется слишком дорогим и приведет к росту тарифов на газ. Ранее сообщалось, что переход на интеллектуальную систему учета газа может стоить около 385 млрд рублей.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Правительство РФ
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