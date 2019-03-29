Поклонников взбесил «нереально жуткий» спиритический сеанс с Началовой

Видеоблогер Сергей Соколов заявил рассказал об опыте спиритического контакта с покойной певицей Юлией Началовой.

Как передает ФАН, Соколов убеждает, что с помощью спецприборов смог пообщаться с Началовой и узнать обстоятельства ее смерти. По его словам, Началова сожалела о сделанной пластической операции, приведшей к заражению крови, и о том, что не захотела ампутировать ногу, чтобы избежать сепсиса.

"Был сильный поток энергии. Я чувствовал ее присутствие рядом с собой. Было нереально жутко", — признается Сергей.

Поклонники Началовой и зрители Соколова были возмущены его роликом и упрекнули в том, что он хочет накрутить себе просмотры, пользуясь интересом к смерти 38-летней певицы.

Ранее сообщалось, что экс-избранник Началовой может оставить без гроша ее дочь.