Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонников взбесил «нереально жуткий» спиритический сеанс с Началовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Видеоблогер Сергей Соколов заявил рассказал об опыте спиритического контакта с покойной певицей Юлией Началовой.
«Меня убрали из-за нее»: кого вынудила уйти Началова
Как передает ФАН, Соколов убеждает, что с помощью спецприборов смог пообщаться с Началовой и узнать обстоятельства ее смерти. По его словам, Началова сожалела о сделанной пластической операции, приведшей к заражению крови, и о том, что не захотела ампутировать ногу, чтобы избежать сепсиса.
"Был сильный поток энергии. Я чувствовал ее присутствие рядом с собой. Было нереально жутко", — признается Сергей.
Поклонники Началовой и зрители Соколова были возмущены его роликом и упрекнули в том, что он хочет накрутить себе просмотры, пользуясь интересом к смерти 38-летней певицы.
Ранее сообщалось, что экс-избранник Началовой может оставить без гроша ее дочь.
Газета.Ru: последние новости
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой Британская рок-группа разбилась по дороге на концерт в США Охлобыстин и Пореченков сняли шуточное видео в "поддержку" Зеленского
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отчитался о доходах76
США готовят новый «удар» по России из-за Скрипалей35
Крупное поражение: Мэй проиграла битву за Brexit50
США пришли к одиозному выводу о выборах на Украине135
Российский самолет пролетел над базами США6
Видео
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Галлюциногенное оружие показали в деле
Армия Войска
План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Происшествия
Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение
Шоу-бизнес
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение