«Меня убрали из-за нее»: кого вынудила уйти Началова

Бывшая жена футболиста Евгения Алдонина Юлия Началова способствовала увольнению своей танцовщицы. Об этом рассказала артистка из группы скончавшейся певицы Юлия Костюшкина, экс-супруга певца и телеведущего Стаса Костюшкина.

Ситуация вокруг российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, не утихает до сих пор. Накануне стали известны новые подробности, которые окружали жизнь артистки до ее брака с бывшим полузащитником московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгением Алдониным. Перед замужеством с футболистом Началова состояла в официальных отношениях с певцом и музыкальным продюсером Дмитрием Ланским. Однако данный брак оказался недолгим и неудачным. Как отмечали звезды шоу-бизнеса, отношения Началовой с ее первым супругом сказались не только на ее состоянии здоровья, но и музыкальной деятельности.

В частности, о скончавшейся артистки высказалась бывшая жена певца и телеведущего Стаса Костюшкина Юлия, которая на протяжении некоторого времени работала в танцевальной группе у Началовой.

Вместе обе Юлии проработали в общей сложности два года, но впоследствии стороны разошлись: Юлию Костюшкину уволили. По ее словам, из-за Началовой.

«Я всегда была самой высокой и как бы такой мощной, и стояла посередине, за ней всегда. И в тот момент, когда у нее был сложный развод с Димой, она очень сильно похудела. Тогда меня убрали, потому что артистку на фоне меня было не видно просто», — рассказала Костюшкина в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о периоде, когда Началова, находившись в браке с Ланским, стала серьезно ограничивать себя в еде. Об этом рассказывала сама певица еще при жизни. Так, она отмечала, что длительное время ничего не ела, а в один момент отказалась и от питья. В конечном итоге вес Началовой снизился до 42 килограммов, что пагубно сказалось на ее здоровье.

Отмечается, что врачи грозили артистке бесплодием. В связи с этим Началова, обвинив своего первого мужа в том, что тот поощрял образ жизни девушки, решила расторгнуть брак с Ланским в 2004 году.

Через два года певица вышла замуж за Евгения Алдонина и спустя пол года после свадьбы у пары родилась дочь Вера.

16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице из-за сердечной недостаточности. Незадолго до гибели она была госпитализирована из-за обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции.

21 марта артистка была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Среди пришедших на церемонию прощания с Началовой оказалась и Юлия Костюшкина. Бывшая партнерша певицы подчеркнула, что, несмотря на разрыв рабочих отношений, обиды на артистку она не держит.

Интересно, что смерть отечественной певицы вызвала немало разговоров о тонкостях ее карьеры. В частности, в одном из эфиров программы «Пусть говорят» знакомые артистки и известные продюсеры утверждали, что в последние годы Началову игнорировали многие музыкальные деятели, и нехватка внимания к Юлии могла стать причиной ее депрессии, которая переросла в заболевания.

«Идите покупайте у этих композиторов, а у этих не покупайте. А у этих композиторов песня стоит как двухкомнатная квартира», — заявил продюсер Леонид Дзюник, обвинив своих коллег в создании «мафий» в шоу-бизнесе.

Так, он отметил, что первый англоязычный альбом Началовой Wild Butterfly оказался невостребованным именно из-за игнорирования артистки со стороны продюсеров.

С похожим мнением выступила и Лель, недоумевавшая от того, что «выступления феноменально талантливой артистки редко транслировали по телевидению и радио».