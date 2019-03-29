Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение

«Стыдно вспомнить»: cексоголизму Борисовой нашлось объяснение

Ранее Борисова рассказала, что не любит вспоминать о первых месяцах жизни после реабилитации, так как в это время она страдала от повышенного сексуального влечения.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки», — заявила ведущая.

По ее словам, в то время было «всякое разное», о чем "стыдно вспомнить".

Рапопорт подтвердил, что после реабилитации от зависимостей вероятность повышения сексуального влечения велика.

«Но как при этом поведет себя человек, зависит от его социальных, психологических и поведенческих установок», — подчеркнул медик.

Он заявил, что человек может справиться с влечением «безо всяких действий». Психотерапевт сравнил это с чувством голода у человека без денег: он может попросить милостыню, а может у кого-то отнять или ограбить магазин. По мнению Рапопорта, проблемой в таких ситуациях может стать нехватка мотивов к сдержанности, отсутствие глубокой рассудочной оценки и определенные морально-этические установки.

Борисова провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Ведущая рассказывала, что начала пить и принимать вещества, так как не любила себя и была недовольна внешним своим видом. Она пыталась «снять боль» с помощью препаратов.