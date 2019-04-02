«Он не работал. Работала Юля»: Виктор Началов рассказал о жизни дочери с Дмитрием Ланским

Отец певицы Юлии Началовой Виктор рассказал подробности жизни своей дочери с музыкантом Дмитрием Ланским. Он считает, что именно певец способствовал тому, что исполнительница начала худеть. Постоянно говорил ей: «Ты жирная!» Вскоре в это поверила и Юля. Сама стала утверждать, что она толстая. Девушка в итоге перестала есть, чтобы похудеть.

«Молодые, глупые были они. Сейчас бы он, конечно, так не сделал. Они отдельно от нас жили. Он не работал. Работала Юля. Так, побаловались, чуть-чуть пожили вместе и разбежались. Он давно уже живет своей жизнью. А у Юли было подорвано здоровье», — заявил Виктор Началов..

Также убитый горем отец заметил, что у Юлии была самая настоящая анорексия. К сожалению, она сыграла свою роль в дальнейшем. Здоровье было подорвано. Виктор Началов вспомнил, как привез дочь в диагностический центр. После анализов врачи озвучили неприятные данные. В организме певицы не было ни калия, ни других микроэлементов. Все нужные для поддержания здоровья вещества она вывела мочегонными препаратами.

Врачи, конечно, сделали все возможное и поправили ей здоровье. Но все равно в дальнейшем она уже не могла считать себя полноценно здоровым человеком. Организм стал давать сбои. Причем Началовой понадобилась и психологическая помощь. Даже когда она уже была тонкая как тростиночка, исполнительница продолжала утверждать, что она толстая. Началов считает, что у дочери был какой-то бзик. Впрочем, он уверен, что так говорят все, у кого есть анорексия, но кто в болезнь отказывается верить, сообщает «Комсомольская правда».