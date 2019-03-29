Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве

«Бедная Настя»: Корикову «обворовали» в «Икее»

Актриса Елена Корикова приехала за покупками в московский торговый центр и была обворована, сообщает телеграм-канал «Мэш».

Корикова приехала в «МЕГА Теплый Стан» на своем красном «Мини Купере», припарковалась в зоне погрузки торговой сети «Икеа» и пошла в торговый центр по «делам», специально или случайно оставив в машине кошелек с деньгами и документами, а машину — открытой.

Некто увидел кошелек на переднем сидении и забрал его. Обнаружившая это Корикова обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают размер понесенного актрисой ущерба.

Между тем, как стало известно РЕН ТВ, полицейские уже завершили расследование кражи. Они выяснили, что ее не было, а свой кошелек Корикова просто забыла дома.