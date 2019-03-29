Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве

Актриса Елена Корикова приехала за покупками в московский торговый центр и была обворована, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Корикова приехала в «МЕГА Теплый Стан» на своем красном «Мини Купере», припарковалась в зоне погрузки торговой сети «Икеа» и пошла в торговый центр по «делам», специально или случайно оставив в машине кошелек с деньгами и документами, а машину — открытой.
Некто увидел кошелек на переднем сидении и забрал его. Обнаружившая это Корикова обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают размер понесенного актрисой ущерба.
Между тем, как стало известно РЕН ТВ, полицейские уже завершили расследование кражи. Они выяснили, что ее не было, а свой кошелек Корикова просто забыла дома.
В декабре в аналогичную ситуацию попал депутат Госдумы Алексей Диденко. Либерал-демократ заявил в полицию о краже у него кошелька с семью тысячами рублей наличными и несколькими банковскими картами, а час спустя забрал заявление, обнаружив пропавшее в своей машине.