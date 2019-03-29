Пиар на смерти? Мужа Началовой назвали лжецом

Директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева резко отреагировала на слова бывшего мужа артистки Дмитрия Ланского. Музыкант обвинил представителей экс-супруги футболиста Евгения Алдонина в пиаре на ее смерти. Исаева в ответ на это заявление обвинила Ланского в провокации.

Пиар-менеджер российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, Анна Исаева резко выразилась в отношении бывшего мужа артистки Дмитрия Ланского. Представительница погибшей выразила негодование в связи со словами музыканта и продюсера, который обвинил ее и представителей СМИ в том, что те пытаются создать себе имя на фоне гибели 38-летней певицы.

В частности, Ланской выступил с видеообращением после того, как отец Началовой Виктор обвинил его во всех бедах, которые приключились в жизни артистки. Так, Виктор Началов выразил мнение, что анорексия, от которой страдала артистка при жизни во время брака с музыкантом, существенно ухудшила состояние здоровье Юлии. По его словам, Ланской имел к этому непосредственное отношение.

Музыкант, который был первым супругом Началовой, назвал подобные обвинения неприемлемыми, а также назвал информацию об анорексии своей бывшей жены «легендой, придуманной ее горе-пиар-менеджерами», не имеющей документальных доказательств.

«У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь»,

Слова экс-супруга Началовой задели и оскорбили ее представительницу. Исаева, ответив Ланскому, обвинила его в клевете и провокации.

«Странное дело. Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию «Ланской». Знать его не знала, и как-то не хочется после вот таких заявлений о «горе пиар менеджерах» Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету.

Пиар-менеджером долгие годы являюсь я и не скрываю этого. Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала. Так что же это? Клевета на меня? Странный он человек… А где хоть одно доказательство? Мое высказывание о нем, о его влиянии на жизнь Юлии? Так поносить человека можно за дело. Зачем без дела провоцировать меня на войну с собой? Смысл какой?» — написала Исаева у себя в инстаграме.

Ланской же помимо обвинений в адрес представительницы Началовой высказался и в отношении представителей прессы. Продюсер потребовал от журналистов прекратить публиковать различные материалы о его отношениях с бывшей супругой, назвав их «лживыми фельетонами». По его словам, с момента развода с певицей он пересекался с ней не более четырех раз, а их последняя встреча датирована ноябрем 2018 года, когда оба музыканта были приглашены на концерт, посвященный 20-летию группы «Премьер-министр», где раньше играл Ланской.

Дмитрий Ланской и Юлия Началова познакомились еще в студенческие годы и поженились в 2001 году, когда певице было 20 лет. Их брак продлился недолго, три года. За этот период, как рассказывала сама артистка, она сильно потеряла в весе из-за того, что ограничивала себя в еде.

«Я весила 42 килограмма. Тогда мне казалось, что выгляжу нормально, но это был настоящий кошмар. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и ее», — приводит «Стархит» слова певицы.

В тот момент Началовой была диагностирована анорексия, а врачи утверждали, что образ жизни певицы может грозить ей бесплодием. В результате артистка приняла решение о расторжении брака, а впоследствии отмечала, что со своим бывшим мужем не общается.

Ланской всю свою карьеру провел в шоу-бизнесе. В 1999 году он окончил музыкальное училище эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных, а в студенческие годы стал одним из создателей поп-рок группы «Премьер-министр», которая заняла десятое место на Евровидении-2002.

С 2008 года Ланской начал продюсерскую деятельность, проработав с несколькими проектами. Один из последних имеет незамысловатое название «Lanskoy & Co».

После расторжения брака с Началовой Ланской женился на телевизионном режиссере Екатерине. У пары имеется два ребенка: дочь София и сын Платон.

В июне 2006 года Началова вышла замуж за экс-полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгения Алдонина, а через пол года родила дочь Веру. Спустя пять лет пара объявила о разводе, а следующим ухажером певицы стал хоккеист Александр Фролов , в настоящее время выступающий за корейский «Дэмен Киллер Уэйлс». Пара прожила в гражданском браке около пяти лет, после чего рассталась.

Юлия Началова скончалась 16 марта из-за сердечной недостаточности после нескольких дней пребывания в больнице, куда она была госпитализирована из-за обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции. 21 марта артистка была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.