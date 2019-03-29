«За Зеленского!»: Пореченков и Охлобыстин сняли инстаграм-сериал

Четыре дня назад Охлобыстин начал публиковать на своей странице в соцсети видео, на которых вместе с Пореченковым выражает поддержку украинскому коллеге.

«За Зеленского!» — подытожили они рассуждения о корпоративной этике и спайке, приятности Зеленского в общении и его перегибах на первом видео.

На втором Пореченков и Охлобыстин обсуждают знакомство Зеленского с Захаром, вероятно, Прилепиным. По словам Охлобыстина, однажды Захар и Зеленский ухаживали за одной и той же девушкой — «с косой-то».

«За Зеленского! Крым наш! Слава Украине!» — добавил Охлобыстин.

На третьем видео актеры расширили свои притязания вообще на все, а на четвертом помечтали о том, какие должности предложит им Зеленский в обмен на поддержку — министра обороны и патриарха.