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«За Зеленского!»: Пореченков и Охлобыстин сняли инстаграм-сериал 

Рамблер 15 минут назад
Фото: кадр из видео
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин поддержали коллегу и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского инстаграм-сериалом.
Четыре дня назад Охлобыстин начал публиковать на своей странице в соцсети видео, на которых вместе с Пореченковым выражает поддержку украинскому коллеге.
«За Зеленского!» — подытожили они рассуждения о корпоративной этике и спайке, приятности Зеленского в общении и его перегибах на первом видео.
На втором Пореченков и Охлобыстин обсуждают знакомство Зеленского с Захаром, вероятно, Прилепиным. По словам Охлобыстина, однажды Захар и Зеленский ухаживали за одной и той же девушкой — «с косой-то».
«За Зеленского! Крым наш! Слава Украине!» — добавил Охлобыстин.
На третьем видео актеры расширили свои притязания вообще на все, а на четвертом помечтали о том, какие должности предложит им Зеленский в обмен на поддержку — министра обороны и патриарха.
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Владимир Зеленский
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