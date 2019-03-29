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Генконсульство России в Шанхае оказывает помощь госпитализированной модели 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Генеральное консульство РФ в Шанхае отслеживает ситуацию с госпитализированной в одну из клиник города российской моделью и оказывает ей посильную помощь в рамках своих полномочий, сообщил РИА Новости пресс-атташе генконсульства Сергей Смольников.
"К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь в этом смысле, которая в рамках наших полномочий и возможностей", — рассказал Смольников.
По имеющейся у генконсульства информации, девушка сейчас в сознании, доверенного лица за себя не назначала.
"Изначально поступила информация, что она была в тяжелом состоянии, но сейчас вроде лучше. Надеемся, что по крайней мере, что касается физического состояния, все будет нормально", — добавил Смольников.
Ранее друзья российской модели Алисы Митровой сообщили в социальной сети, что девушку госпитализировали в Шанхае с бактериальным менингитом. По словам подруг, 25 марта ей стало плохо, девушка отправилась в клинику, где ее обследовали. Мать 21-летней девушки рассказала СМИ, что из-за того, что поставленный диагноз не входит в страховку девушки, лечение в местной больнице оказалось очень дорогим — 35 тысяч юаней (более 336 тысяч рублей — прим. ред.). Модель перевели в другую клинику.
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