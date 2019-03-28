Опять травля? Кто врезал первому мужу Началовой

Бывший директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева резко ответила на высказывание первого супруга артистки Дмитрия Ланского. В своем недавнем видеообращении музыкант посетовал на «горе пиар-менеджеров», якобы придумавших легенду о том, что он вынуждал Началову худеть, что привело ко всем ее болезням.

Бывший директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на провокационные откровения первого мужа артистки Дмитрия Ланского, в котором он обвинил ее во лжи.

«Странное дело. Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию «Ланской». Знать его не знала и как-то не хочется после вот таких заявлений (мне сегодня выслали скрин, извините) о «горе пиар-менеджерах» Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету», — написала Исаева в своем инстаграме.

Женщина подтвердила, что действительно долгие годы работала пиар-менеджером певицы.

«Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала. Так что же это? Клевета на меня? Странный он человек… а где хоть одно доказательство?» — продолжила она.

Исаева убеждена, что подобные заявления следует делать, только когда на это есть причины.

«Поносить человека можно за дело. А без дела провоцировать меня на войну с собой, зачем? Смысл-то какой?», — возмутилась она.

К слову, отец покойной артистки Виктор Началов убежден, что именно брачная жизнь с Ланским серьезно подорвала здоровье его дочери.

«Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней», — рассказал Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Из-за предпочтений любимого мужа Началова подсела на голодание и таблетки для похудения, чем довела себя истощения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, именно первый супруг Началовой, по собственному признанию артистки, довел ее до анорексии. С 18 лет молодые люди стали жить гражданским браком, их знакомство состоялось во время учебы в музыкальном училище. Спустя год они поженились.

Ланскому нравились очень стройные девушки, поэтому он часто критиковал внешность молодой жены. Для того, чтобы соответствовать предпочтениям любимого, Началова села на жесткую диету.

«Сначала я попробовала не есть 10 дней. Увидела хороший результат. И меня затянуло. Я уже весила 45 кг, но считала себя толстой. Стала есть только зелень. Вес ушел до 42 кг.

Желание принимать пищу вообще пропало. В тот период я похудела на 25 кг за полтора месяца. Я перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. И я стала себя очень плохо чувствовать», — рассказывала певица.

Она признавалась, что родители были в ужасе от происходящий изменений в ее внешности, а муж был доволен.

«Однажды утром я не смогла встать с постели — не было сил. Но меня это не пугало… Однако стало понятно, что со мной что-то не так. Давление было 75 на 45 — очень низкое. Темнело в глазах, несколько раз теряла сознание», — делилась Началова.

Когда она все же обратилась к специалистам, у нее была диагностирована анорексия. Более того — врачи напугали ее возможным бесплодием, после чего артистка взялась за себя: она мечтала однажды стать матерью. Однако анорексия прогрессировала, у певицы нарушился обмен веществ.

«Я понимала, что мне надо поесть, но не могла даже смотреть на еду», — вспоминала Началова.

После чего она попала в больницу с истощением. Ее брак с Ланским разрушился, а последствия анорексии вероятно и запустили в организме артистки подагру.

Бывший участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской в ответ на обвинения, которые посыпались на него после смерти Началовой, записал видеообращение, в котором попросил журналистов оставить себя и его семью в покое, а также выразил соболезнования семье и близким бывшей супруги и попытался оправдаться.

«Все обвинения в свой адрес я отрицаю. Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими», — цитирует его слова телеграм канал Mash.

Он также назвал легендой обвинения в его причастности к анорексии певицы, «придуманной ее горе-пиар-менеджерами». По его словам, нет ни одного подтверждающего этого медицинского документа.