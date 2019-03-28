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Собчак вступилась за педиатра, устроившую фотосессию в нижнем белье 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вступилась за педиатра, которую раскритиковали за фотосессию в нижнем белье.
Собчак указала на то, что высоконравственные люди "гурьбой накинулись" на врача.
"И что, она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит?" — написала журналистка в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что тоже участвовала в фотосъемках в нижнем белье, и подчеркнула, что снимки никак не влияют на профессионализм работника.
Ранее в соцсетях раскритиковали педиатра за фотографии, на которых она позирует в нижнем белье. В интернет их выложила фотограф Лена Щеголева. Одни пользователи оценили красоту врача-модели, а другие выразили недовольство, что работающий с детьми медик позволила себе такую "вольность".
На этой неделе общественное негодование вызвали фотографии барнаульской учительницы русского языка и литературы в купальнике. Снимок увидела мать одного из учеников, которая сначала рассказала о нем в родительском чате, а затем пожаловалась директору школы. В результате педагогу предложили уйти по собственному желанию.
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Шоу-бизнес , Общество , Ксения Собчак
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