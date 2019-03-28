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Посчитал все подарки? Фролов рассказал о долге Началовой 

Газета.Ru 1 час назад
На шоу "Пусть говорят" экс-хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что он якобы хотел отсудить у певицы Юлии Началовой более 20 млн руб. за проданную квартиру в Нижнем Новгороде.
В эфире друг Началовой певец Марат Чанышев рассказал, что долг возник из-за того, что Фролов якобы посчитал все свои подарки, которые подарил Юлии. Фролов это отрицает, а также говорит, что не предъявлял певице исков. "Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Инвестиционная компания подала иск с требованием взыскать с меня почти 26 млн рублей", — оправдался он.
В свою очередь, адвокат Лариса Широкова заявила, что из открытых источников следует, что на самом деле Фролов подал иск на Началову. "Долгов у Юли передо мной никаких не было и нет", — парирует Фролов, заверяя, что квартира, о которой идет речь, оказалась замешана в мошеннической схеме.
Также Фролов оправдался за проигнорированные похороны Началовой.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Фролов
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