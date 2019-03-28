«Еще могла говорить»: до чего Началову довел Фролов

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева раскрыла подробности судебных тяжб артистки с хоккеистом Александром Фроловым , с которым та долгое время находилась в гражданском браке. Представительница телеведущей заявила, что спортсмен не приложил усилий для завершения разбирательств в суде, а также ответила на вопрос о том, является ли Фролов виновным в смерти Началовой.

Стали известны новые подробности об отношениях российского хоккеиста Александра Фролова, который на данный момент является игроком корейского клуба «Дэмен Киллер Уэйлс», и известной певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта 2019 года.

В тот день, когда артистка попала в больницу из-за обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции, СМИ распространили информацию о том, что ухудшение здоровья Началовой могло быть связано с ее судебными разбирательствами с Фроловым.

В частности, сообщалось, что спортсмен подал против своей бывшей возлюбленной иск в суд на получение прав на квартиру, в которой пара ранее проживала вместе.

Жилплощадь была подарена Началовой ее бывшим мужем, экс-полузащитником московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгением Алдониным , с которым артистка состояла в браке с 2006 по 2011 годы. В этой квартире певица затем жила с Фроловым на протяжении пяти лет, после чего хоккеист решил выкупить ее часть за 20 млн рублей.

Отмечается, что между Юлией и Александром был заключен договор купли-продажи жилища, за которую, по словам представителей спортсмена, тот выплатил артистке полную сумму. Однако спустя некоторое время, летом 2018 года, Началова подала против Фролова иск в Никулинский суд города Москвы и заявила, что ее ввели в заблуждение при подписании соглашения. Примечательно, что через полгода, в феврале 2019-го, Юлия отозвала этот иск.

Несмотря на это, она заключила договор с одной нижегородской компанией, уступив той право требования денежных средств с хоккеиста.

Фролов же, по информации СМИ, потребовал передать квартиру в его собственность.

Позднее с опровержением по данному иску со стороны спортсмена выступили его представители, которые подчеркнули, что Александр намерен оспорить легитимность соглашения его бывшей возлюбленной с компанией из Нижнего Новгорода, которая, по мнению хоккеиста, является коллекторским агентством и занимается вымогательством.

В частности, Фролов в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что ему озвучили долг по отношению к Началовой в размере 26 млн рублей, с чем хоккеист не согласен.

На передаче выступила и пиар-менеджер Началовой Анна Исаева, прокомментировавшая судебные тяжбы между двумя бывшими возлюбленными. По ее словам, хоккеист не имеет отношения к гибели певицы, хотя исковые заявления могли негативно сказаться на состоянии здоровья артистки.

«Мой последний разговор с Началовой состоялся 11 марта. Юлия тогда попала в реанимацию. И, признаюсь, попала она туда не из-за Фролова.

Его нельзя винить в смерти Юлии ни в коем случае. В тот день она еще была в состоянии разговаривать, мы увидели инициированные той стороной статьи, в которых сообщались подробности этих многомиллионных исков и дележки квартиры.

В этих статьях фигурировало слово инсценировка, пиар с нашей стороны. Я не могу сказать, что она очень болезненно отреагировала. Сказать, что это фатальным образом повлияло, я тоже не могу», — заявила представительница артистки.

Примечательно, что Фролов, выступая на передаче, назвал странным тот факт, что иск, поступивший против него, был подан в нижегородский суд. По мнению хоккеиста, это является нарушением законодательства, а судебное заседание должно было состояться в Москве.

Таким образом, он намекнул на причастность к произошедшему нового ухажера Началовой, которого певица представила общественности в сентябре 2018 года — судью Нижегородского областного суда Вячеслава Кудрю. По мнению Исаевой, этот факт, напротив, не является странным в связи с тем, что Фролов в тот период проживал в Нижнем Новгороде, где с 2015 по 2017 годы выступал за местный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо».

«Юля три года подряд ездила туда и жила в Нижнем Новгороде, там играл Фролов. И она там жила с ним.

Я точно знаю, что 27 марта был зарегистрирован отказ той самой нижегородской компании от финансовых требований, предъявленных и к Фролову, и к Началовой. Сделано это было ввиду ухода Юлии из жизни.

Все, что можно было сделать в этом вопросе, сегодня было сделано. Не Фроловым», — заключила Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта из-за сердечной недостаточности после нескольких дней пребывания в больнице, куда она была госпитализирована из-за обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции. 21 марта артистка была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У певицы осталась 12-летняя дочь.