«Война»: пиарщица Началовой ответила ее «убийце»

Бывший муж Юлии Началовой певец Дмитрий Ланской клевещет, обвиняя в клевете пиар-менеджера певицы Анну Исаеву. Об этом сама пиарщица написала в своем инстаграме.

Страдавшая подагрой и сахарным диабетом Началова умерла 16 марта в результате остановки сердца, «не выдержавшего», по словам ее отца, абсцесс и заражение крови.

После этого в СМИ не раз высказывались предположения, что ослабить здоровье Началовой могла анорексия, которую она перенесла в начале 2000-х годов якобы по вине Ланского, вынуждавшего ее худеть.

Вчера бывший солист группы «Премьер-министр» опроверг эту информацию. По его словам, анорексия Началовой — придуманная ее «горе-пиар-менеджерами» легенда, у которой нет доказательств. Музыкант заявил, что намерен защитить свои опороченные честь и достоинство и уже готовит соответствующее заявление в компетентные органы.

«Странное дело», — прокомментировала Исаева мнение Ланского о ней как «горе-пиарщице».

По ее словам, она «знать не знала», кто такой Ланской, никогда не упоминала его фамилию ни публично, ни «на кухнях», не хочет упоминать теперь, однако тот провоцирует ее на войну.

Исаева подчеркнула, что никогда не винила Ланского в чем-либо, и задалась вопросом, не являются ли клеветой его обвинения в ее адрес.

Накануне «очень странной историей» бывший возлюбленный Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов назвал сведения о том, что он судился с певицей из-за ее 20-миллионного долга перед ним. При этом эти сведения ранее подтверждала и Анна Исаева.

По словам Фролова, Началова ничего не была ему должна, однако на него самого подала в суд компания «Весенние инвестиции», которая якобы выкупила у Началовой «несуществующий» долг Фролова. При этом спортсмен намекнул, что к этой «странной истории» может быть причастен последний бойфренд певицы — нижегородский судья.