Менеджер Началовой ответила на обвинения экс-супруга певицы в клевете

Помощница умершей певицы Юлии Началовой ответила на обвинения ее первого мужа, музыканта Дмитрия Ланского, в клевете. Своим мнением Анна Исаева поделилась на личной странице в Instagram.

Ланской, напомним, обвинил «горе-пиар-менеджеров» Началовой в том, что те придумали «легенду об анорексии», до которой он якобы довел певицу. Однако Исаева, которая всегда была помощницей Началовой, опровергла слова Ланского. «Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию „Ланской“», — заявила Исаева. «Знать его не знала, и как-то не хочется после вот таких заявлений о „горе пиар менеджерах“ Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету», — добавила помощница. «Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала», — резюмировала менеджер Началовой.

Она также выразила искреннее непонимание из-за слов Ланского. «Так что же это? Клевета на меня?», — недоумевала Исаева. «Так поносить человека можно за дело. А без дела провоцировать меня на войну с собой», — заключила помощница Началовой.