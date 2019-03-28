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Менеджер Началовой ответила на обвинения экс-супруга певицы в клевете 

Ura.Ru 20 минут назад
Фото: Анна Исаева, Instagram
Помощница умершей певицы Юлии Началовой ответила на обвинения ее первого мужа, музыканта Дмитрия Ланского, в клевете. Своим мнением Анна Исаева поделилась на личной странице в Instagram.
Ланской, напомним, обвинил «горе-пиар-менеджеров» Началовой в том, что те придумали «легенду об анорексии», до которой он якобы довел певицу. Однако Исаева, которая всегда была помощницей Началовой, опровергла слова Ланского. «Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию „Ланской“», — заявила Исаева. «Знать его не знала, и как-то не хочется после вот таких заявлений о „горе пиар менеджерах“ Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету», — добавила помощница. «Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала», — резюмировала менеджер Началовой.
Она также выразила искреннее непонимание из-за слов Ланского. «Так что же это? Клевета на меня?», — недоумевала Исаева. «Так поносить человека можно за дело. А без дела провоцировать меня на войну с собой», — заключила помощница Началовой.
Ранее, напомним, первый муж Началовой записал специальное видеообращениедля СМИ. В ролике экс-супруг певицы обвинил журналистов и менеджеров артистки в клевете. А телеведущему Андрею Малахову Ланской посоветовал «подумать о душе».
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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