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В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Шумиха вокруг конфликта телеведущей Ксении Собчак и актрисы Марии Кожевниковой не утихает. Прокомментировала ситуацию бывшая подруга гламурной блондинки Тина Канделаки.
Поводом для распри стала история восьмилетней давности. Видимо, эта ситуация настолько больно ранила Марию Кожевникову, что она до сих пор не забыла. На шоу "Секрет на миллион" актриса призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак после того, как та в Twitter обматерила ее, задавшись вопросом, как той удалось попасть в Госдуму. Якобы спустя время Ксения предложила Марии интервью, но та отказала, помятуя о ее грубых словах.
Ответ Собчак не замедлили последовать. Затем слово снова взяла Мария Кожевникова. Потом поступил ответ ее оппонентки. Эти многословные посты можно почитать в их аккаунтах в Instagram. Суть в том, что дамы так и не пришли к консенсусу. Тогда общественность обратилась за комментарием к Тине Канделаки, бывшей подруге Ксении Собчак.
В Stories бизнеследи объяснила, почему их дорожки с гламурной блондинкой разошлись. "Разность взглядов, мне кажется, это очевидно. Я считаю, что при тотальной публичности люди не все должны выносить на свет рамп. Ну, у Ксении другая точка зрения. Я ничего не обсуждать, не рассказывать не собираюсь! И никогда не буду. Разве что в 80 лет в мемуарах", — с улыбкой заявила Тина Канделаки.
Относительно скандала Собчак и Кожевниковой она сказала: "Мое мнение такое: с Собчак не надо спорить, с Собчак не надо взаимодействовать, с Собчак не надо ничего делать. За Собчак можно просто наблюдать, чем я и занимаюсь много лет. Со стороны".
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Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Мария Кожевникова , Ксения Собчак , Госдума
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