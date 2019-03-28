Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv

Исполнительница сдержала свое обещание и оправдала надежды поклонников, приехав на гастроли в нашу страну. И это не единственная благая цель, с которой прибыла певица Maruv.

В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Украинская певица Maruv сдержала свое обещание и приехала с гастролями в Россию . Несмотря на нападки недоброжелателей, она поехала наводить мосты дружбы", — заявил собеседник "Дни.ру".

Эксперт отметил, что именно за таких артистов и такие гастроли он выступает "всячески за". "Она подобна Саманте Смит , которая в 80-е года прошлого века приехала из США в СССР снимать напряжение между странами. Давно пора положить конец вражде между государствами. Два братских народа не имеют права позволять кучкам неадекватов мешать их отношениям", — заключил Вадим Манукян.

Напомним, певица Maruv рассказала о приезде на гастроли в Россию в своем Instagram. Исполнительница встретилась с фанатами.

Напомним, победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.

Как писали "Дни.ру", ранее украинской певице Maruv присудили награду в России. Артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.