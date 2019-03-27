Началову убило «Евровидение»? Откровения первого мужа

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской в своем видеообращении посетовал, что его экс-супруга не была оценена по достоинству на отечественной эстраде. В частности, артист отметил, что Началова должна была представлять Россию на «Евровидении», но по какой-то причине такой возможности ей не предоставили.

Бывший муж покойной артистки Юлии Началовой — поп-певец Дмитрий Ланской — возмутился тем, что его экс-супруге не позволили представить Россию на «Евровидении». Видеообращение артиста было опубликовано на телеграм-канале Mash.

«Она была более чем этого достойна. Почему в таком объеме она получила внимание прессы только после смерти? Господа! Любить надо живых!» — призвал Ланской.

Исполнитель также заявил, что Началова была вынуждена посещать скандальные ток-шоу, чтобы о ней не забывали.

На подобные откровения певца спровоцировали журналисты, которые пришли к выводу, что именно он виновен в столь ранней смерти Началовой. Так, в СМИ сообщалось, что в свое время он заставлял Юлию худеть и довел девушку до анорексии, которая в итоге спровоцировала появление тяжелых заболеваний.

«Совместно с адвокатами я уже начал составлять заявление о распространении заведомо ложных сведений, и вскоре они будут переданы в соответствующие учреждения», — сказал Ланской.

В своем послании он назвал работников СМИ «стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби», для которых рейтинги выше чужого горя и собственного достоинства.

«Господа журналисты, вы вообще люди? Что-нибудь есть для вас святое? Сейчас время великого поста. Опомнитесь и удалите откровенную ложь со своих порталов. Под вашими лживыми фельетонами написаны ваши фамилии. Вы для этого учились в университетах?» — удивился экс-супруг покойной.

Кроме того, артист назвал все обвинения в свой адрес выдуманными, поскольку с момента их с Началовой развода прошло более 15 лет. Он отметил, что за это время они виделись 3-4 раза — их последняя встреча якобы случилась в ноябре 2018 года на концерте, который был посвящен 20-летию группы «Премьер-министр».

«У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело», — подчеркнул музыкант.

По его словам, информация об анорексии Началовой является «легендой, придуманной ее горе-пиар-менеджерами», у которой нет ни одного подтверждающего медицинского документа.

«Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь», — заявил Ланской.

В качестве доказательства он напомнил, что через пару лет после развода Началова снова вышла замуж и родила здоровую дочь. Артист обмолвился и о достоинствах бывшей супруги: по его словам, Юлия «была яркой и независимой личностью», которую невозможно было вынудить что-то делать против ее воли, тем самым вновь подчеркнув несостоятельность выдвинутых ему обвинений. Ланской также выразил сожаление, что ее уникальный талант не был достойно оценен при жизни.

В конце своего послания музыкант вновь обратился к журналистам с требованием прекратить травить его и его семью в СМИ. Ланской среди прочего обратился лично к телеведущему Андрею Малахову и певцу Николаю Баскову с просьбой прислушаться к совести и перестать тревожить публику.

«Что касается программы «Привет, Андрей», снимавшейся на следующий день после похорон, и от участия в которой я осознанно отказался, я предлагаю господам Андрею Малахову и Николаю Баскову воспользоваться их же советом, и подумать о душе. Лжесвидетельствование — это тяжкий грех», — заключил артист.

Ранее актриса Яна Поплавская в ходе телепередачи «Привет, Андрей!» призвала аудиторию шоу ценить людей пока они живы, поскольку после смерти им это уже не нужно.

«Получается, что мы как будто все время опаздываем все. Человек ушел — и он сразу становится любимым, потрясающим и прекрасным. Но человек этого не слышит», — пришла к неутешительному выводу актриса.

Также она подчеркнула, что для успешной карьеры в шоу-бизнесе Началовой не хватало «цепкости» — интеллигентная и талантливая девушка якобы не стремилась «выгрызать зубами» дорогу к успех и просто делала то, что приносило ей удовольствие.