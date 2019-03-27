Пиар-директор Началовой заявила о диалоге Алдонина и Фролова

"Знаю, что зарегистрирован отказ от "Весенних инвестиций", где они отзывают иск, потому что Юлии не стало.

Алдонин подарил квартиру Юле на их свадьбу. Это квартира не Фролова. Понятно дело, что у дочери Началовой есть опекун — Алдонин. И, к сожалению, он находится в диалоге с Фроловым. И я так радостно не отношусь к этому", — сказала Началова в программе "Пусть говорят".

Представительница Началовой отметила, что Алдонин просил ее пока ничего не рассказывать.

Отношения певицы и Фролова продолжались с 2011 по 2016 год. После расставания футболист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег. После этого Началова заявила, что Фролов не передавал ей их.