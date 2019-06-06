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Собчак поделила людей на «благородных» и «дворняг» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известная светская львица и скандальная ведущая Ксения Собчак периодически пытается найти водораздел и какие-то особенные черты характера и воспитания, делящие людей на высших и низших, благородных и ничтожные, аристократов и плебеев. Этой теме она частенько посвящает свои посты в Instagram. Но бывает, что рассуждая об этом, она навлекает на себя довольно жесткую критику со стороны своих подписчиков.
Вышло так и в очередной ее публикации, где она снова порефлексировала на тему «благородных людей» и «дворняг».
«Лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова»», — замечает Собчак. Припоминая недавние скандалы с Ольгой Бузовой и Волочковой, критики пишут, что тем самым «Шариковым» является сама Ксения.
«Вы — Шариков больше, чем он сам. Карикатурный персонаж. Лживая, лицемерная, хитрая, изворотливая. Это можно перечислять бесконечно. Все про Вас знают все. Вам не отмыться и не обелиться уже никогда», — отмечает подписчик. ;
Нашлись и те, кто по-женски пожалел Собчак.
«Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая… я смогла… а ты?» — интересуется комментатор.
Напомним, неприятная история вышла у светской львицы после того, как она во всеуслышание рассказала о свей беседе с одним из модных дизайнеров. Он попросил Собчак поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы та прекратила носить одежду его марки. Впрочем, накануне стало известно о том, что звезды помирились. Ксения пришла на презентацию нового клипа певицы с букетом цветов и извинилась.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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