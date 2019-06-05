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Богомолов публично обратился к Собчак со словами любви 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Накануне глава департамента культуры Александр Кибовский назначил нового худрука драмтеатра на Малой Бронной. Им стал режиссер Константин Богомолов. Он продолжает принимать многочисленные поздравления.
Театральный деятель поделился с поклонниками радостным известием, разместив несколько постов в своем блоге в Instagram. Подписчики поздравили его с новой должностью и пожелали всяческих успехов. В комментариях к ним присоединилась и Ксения Собчак.
Телеведущая искренне порадовалась назначению режиссера. Она отметила, что гордится Константином, а этот день стал для нее одним из самых счастливых.
«Любовь моя, все в семью, все в дом», — обратился к ней режиссер.
Поклонники пары порадовались, что пара перестала скрывать отношения.
«Так романтично!»,
«Вы такие милые»,
«Наконец-то нашелся мужчина, который обращается к Ксении «любовь моя!»
— пишут пользователи соцсети.
Собчак и Богомолов старались не привлекать к себе повышенного внимания, но их постоянно видели вместе. За последнее время пара побывала в Венеции на форуме мирового искусства. По словам свидетелей, знаменитости были очень увлечены друг другом, однако на все вопросы журналистов и поклонников Ксения не давала комментариев.
Как напоминает портал argumenti.ru, на посту худрука Театра на Малой Бронной Богомолов сменил Сергея Голомазова. Некоторое время театр будет закрыт на ремонт, затем в нем возобновятся спектакли. Пока же зрители смогут увидеть постановки в другом здании.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Голомазов , Александр Кибовский , газета "Аргументы недели"
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