Богомолов публично обратился к Собчак со словами любви

Накануне глава департамента культуры Александр Кибовский назначил нового худрука драмтеатра на Малой Бронной. Им стал режиссер Константин Богомолов . Он продолжает принимать многочисленные поздравления.

Театральный деятель поделился с поклонниками радостным известием, разместив несколько постов в своем блоге в Instagram. Подписчики поздравили его с новой должностью и пожелали всяческих успехов. В комментариях к ним присоединилась и Ксения Собчак

Телеведущая искренне порадовалась назначению режиссера. Она отметила, что гордится Константином, а этот день стал для нее одним из самых счастливых.

«Любовь моя, все в семью, все в дом», — обратился к ней режиссер.

Поклонники пары порадовались, что пара перестала скрывать отношения.

«Так романтично!»,

«Вы такие милые»,

«Наконец-то нашелся мужчина, который обращается к Ксении «любовь моя!»

— пишут пользователи соцсети.

Собчак и Богомолов старались не привлекать к себе повышенного внимания, но их постоянно видели вместе. За последнее время пара побывала в Венеции на форуме мирового искусства. По словам свидетелей, знаменитости были очень увлечены друг другом, однако на все вопросы журналистов и поклонников Ксения не давала комментариев.