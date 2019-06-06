«Благородные» и «дворняги»: Собчак разделила общество 

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый пост в продолжение темы о злословии и прощении. На этот раз Собчак рассказала подписчикам о правилах жизни «благородного человека».
«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной», — привела Собчак такую цитату (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Журналистка посетовала, что мало кому удается так жить.
«Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги», — подчеркнула она.
Собчак добавила, что лить грязь на кого-то, кто был близок в прошлом, — это «верный признак „Шарикова“.
В одной из предыдущих записей Собчак выразила мнение, что добрым можно считать человека, который не делает зла умышленно. Она отмечала, что месть в форме злословия или поступков всегда является проявлением зла.
Этот пост высмеял отец ребенка Собчак, актер Максим Виторган, саркастически похвалив ее. По его мнению, Собчак считает, что если повторять „я не специально“ — „можно воротить, что угодно“. Также он намекнул на нежелание журналистки брать ответственность за свои поступки.
Позже она опубликовала еще один пост на эту тему, заявив, что с обидчиками можно больше не общаться, но прощать их обязательно надо, чтобы хорошие воспоминания о них вытеснили все плохое. Она назвала отвратительным и мелочным злословие в адрес бывших близких людей. Подписчики Собчак решили, что посты был написаны специально для Виторгана.
Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым.