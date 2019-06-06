«Благородные» и «дворняги»: Собчак разделила общество

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый пост в продолжение темы о злословии и прощении. На этот раз Собчак рассказала подписчикам о правилах жизни «благородного человека».

«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной», — привела Собчак такую цитату (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Журналистка посетовала, что мало кому удается так жить.

«Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги», — подчеркнула она.

Собчак добавила, что лить грязь на кого-то, кто был близок в прошлом, — это «верный признак „Шарикова“.

В одной из предыдущих записей Собчак выразила мнение, что добрым можно считать человека, который не делает зла умышленно. Она отмечала, что месть в форме злословия или поступков всегда является проявлением зла.

Этот пост высмеял отец ребенка Собчак, актер Максим Виторган , саркастически похвалив ее. По его мнению, Собчак считает, что если повторять „я не специально“ — „можно воротить, что угодно“. Также он намекнул на нежелание журналистки брать ответственность за свои поступки.

Позже она опубликовала еще один пост на эту тему, заявив, что с обидчиками можно больше не общаться, но прощать их обязательно надо, чтобы хорошие воспоминания о них вытеснили все плохое. Она назвала отвратительным и мелочным злословие в адрес бывших близких людей. Подписчики Собчак решили, что посты был написаны специально для Виторгана.