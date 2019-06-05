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Милонов назвал новый клип Шнурова «бездарной выходкой» 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый ролик эпатажной группы «Ленинград» вызвал негативную реакцию Виталия Милонова. Как заявил парламентарий, клип на композицию «i_$uss» бесталанен и не имеет никакого отношения к русскому искусству.
Сюжет клипа рассказывает о приключениях девушки, находящейся под воздействием запрещенных веществ. В ночном клубе она встречает незнакомца с внешностью Иисуса Христа. Видеоряд нового творения Шнурова наполнен различными отсылками к библейским сюжетам, но создатели видео подчеркивают, что никоим образом не хотят оскорбить чувства верующих.
«Это бездарная выходка, это антирусское искусство. Шнуров — последователь Павленского, который приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади», — цитирует возмущенного депутата Госдумы сайт Ura.ru.
Напомним, это не первый конфликт Милонова и Шнурова. Православный активист и ранее критиковал музыканта за его творчество, называя его «отрыжкой пивника». Свои нападки, отмечает «Пятый канал», депутат объясняет свободой слова и не собирается сдаваться.
Фронтмен «Ленинграда», в свою очередь, посвятил политическому деятелю не один ироничный стих, а разгоревшийся конфликт, продолжающийся годами, решил вывести в правовое поле. Недавно адвокат Шнура подал обращение в комиссию Госдумы по этике. Юрист попросил проверить высказывания политика, касающиеся профессиональной деятельности музыканта.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иисус Христос , Виталий Милонов , Госдума
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