Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной службе медучреждения.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.

По его словам, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, но все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.

"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.

В свою очередь, врач Виктор Шилов рассказал РИА Новости, что справиться с ожогом и интоксикацией после отравления прижигающей жидкостью можно за месяц, однако последствия могут сказываться гораздо дольше.

Шилов пояснил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. У пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после его передают хирургам.

"Это химический ожог, в зависимости от состава может быть с щелочным или с кислотным содержимым. А бывает иногда, что и то, и другое. Это ожог, по сути, химической кислотой или щелочью. Скорее всего, что щелочью. Ожог химический… классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и… перфорацией", — сказал специалист.

Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении. С самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, но последствия могут сказаться позднее, потому что на месте тяжелых ожогов образуются рубцы.

"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести. Но последствия могут быть такие", — рассказал Шилов.

По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от общего состояния самого пациента — имеются у него другие заболевания или нет.

Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".

Накануне сын Алибасова сообщил РИА Новости, что его отец попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.