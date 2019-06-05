Врачи рассказали о состоянии Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова после отравления химическим веществом остается тяжелым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Накануне СМИ сообщили, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин рассказал, что продюсер получил ожог желудка четвертой степени, врачи дают «неопределенные прогнозы» на выздоровление.

Врач Виктор Шилов в беседе с РИА «Новости» заявил, что четвертая степень ожога подразумевает проникновение химического вещества практически через все ткани желудка и нуждается в относительно долгом лечении. По его словам, с самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, а затем начнется борьба с последствиями ожога.

«Рубцы могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести», — сказал специалист.

Пиар-директор продюсера сообщил, что он находится в сознании, дышит самостоятельно и «даже пытается шутить».

Реанимационную палату, где находится Алибасов, разрешили посещать его жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.