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Врачи рассказали о состоянии Алибасова 

Рамблер + ещё 6 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Состояние продюсера Бари Алибасова после отравления химическим веществом остается тяжелым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Накануне СМИ сообщили, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин рассказал, что продюсер получил ожог желудка четвертой степени, врачи дают «неопределенные прогнозы» на выздоровление.
Врач Виктор Шилов в беседе с РИА «Новости» заявил, что четвертая степень ожога подразумевает проникновение химического вещества практически через все ткани желудка и нуждается в относительно долгом лечении. По его словам, с самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, а затем начнется борьба с последствиями ожога.
«Рубцы могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести», — сказал специалист.
Пиар-директор продюсера сообщил, что он находится в сознании, дышит самостоятельно и «даже пытается шутить».
Реанимационную палату, где находится Алибасов, разрешили посещать его жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Шилов , Бари Алибасов , РИА Новости
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