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Решетова подтвердила свою беременность фотосетом с Тимати 

360tv.ru + ещё 8 37 минут назад
Фото: @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова и основатель бренда BlackStar Тимур Юнусов, известный как Тимати, подтвердили слухи о том, что скоро станут родителями. Девушка еще сутки назад публиковала фото с накачанным прессом, а теперь выложила снимки с беременной фотосессии.
На фотографиях, опубликованных Решетовой в Instagram, они позируют вместе с Тимати. Тот изображает заботливого отца, который прислушивается к животику.
Снимки с той же фотосессии параллельно появились и в аккаунте Тимати.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Растём 😊

Публикация от  Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Слухи о том, что Решетова беременна, ходят еще с зимы, однако пара все время это опровергала. Модель продолжала вести аккаунт в Instagram, который регулярно пополнялся ее фотографиями без живота. Как теперь выяснилось, архивными.
Сплетни подогревали и знаменитости. Так, певица Ханна на вручении премии Ru.tv заявила, что передает Решетовой детскую коляску, которая досталась ей «по наследству» после Нюши и Виктории Лопыревой. А Алена Шишкова, у которой от Тимати дочь Алиса, сказала, что будет рада, если у девочки появится сводный брат или сестра.
Тимати встречается с Анастасией Решетовой с 2015 года, однако первое их совместное фото пара опубликовала только в 2017-м, официально подтвердив отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Виктория Лопырева
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