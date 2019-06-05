Решетова подтвердила свою беременность фотосетом с Тимати

Модель Анастасия Решетова и основатель бренда BlackStar Тимур Юнусов , известный как Тимати, подтвердили слухи о том, что скоро станут родителями. Девушка еще сутки назад публиковала фото с накачанным прессом, а теперь выложила снимки с беременной фотосессии.

На фотографиях, опубликованных Решетовой в Instagram, они позируют вместе с Тимати. Тот изображает заботливого отца, который прислушивается к животику.

Снимки с той же фотосессии параллельно появились и в аккаунте Тимати.

Слухи о том, что Решетова беременна, ходят еще с зимы, однако пара все время это опровергала. Модель продолжала вести аккаунт в Instagram, который регулярно пополнялся ее фотографиями без живота. Как теперь выяснилось, архивными.

Сплетни подогревали и знаменитости. Так, певица Ханна на вручении премии Ru.tv заявила, что передает Решетовой детскую коляску, которая досталась ей «по наследству» после Нюши и Виктории Лопыревой . А Алена Шишкова, у которой от Тимати дочь Алиса, сказала, что будет рада, если у девочки появится сводный брат или сестра.

Тимати встречается с Анастасией Решетовой с 2015 года, однако первое их совместное фото пара опубликовала только в 2017-м, официально подтвердив отношения.