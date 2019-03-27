«Подумать о душе»: Ланской дал совет Малахову и Баскову

Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской ответил на обвинения в том, что заставлял певицу специально худеть, из-за чего у артистки якобы начались проблемы со здоровьем. Развёрнутое письмо бывшего солиста группы «Премьер-министр» опубликовал Telegram-канал Mash.

В обращении Ланской посоветовал Андрею Малахову Николаю Баскову «подумать о душе», поскольку «лжесвидетельствование — это грех». Музыкант сообщил, что вместе с юристами изучает возможность подачи судебного иска за распространение порочащих его достоинство сведений.

Ланской заявил, что намеренно отказывался от предложений дать интервью, поскольку считает время сразу после смерти артистки неподходящим для высказываний в СМИ. Однако после того, как на нескольких порталах появилась «откровенная ложь», не сдержался.

Ранее отец Юлии Началовой в вечернем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказал, что певица начала испытывать первые проблемы со здоровьем, в том числе появились признаки анорексии, в тот момент, когда будучи в нормальном весе решила похудеть. Якобы артистка это решила сделать для себя и для своего мужчины. В тот момент, отметил родитель, Началова была замужем за Ланским.

«Все обвинения в свой адрес я отрицаю», — подчеркнул в письме бывший супруг певицы.

По его словам, история об анорексии — вымышленная «горе-пиар-менеджерами», поскольку не существует ни одного медицинского документа, подтверждающего заболевание.

«Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть», — заявил Ланской.

Музыкант отметил, что его слова подтверждает то обстоятельство, что после развода с ним Юлия Началова вышла замуж и родила абсолютно здоровую дочь.

Ланской также подчеркнул, что шоу-бизнес не оценил талант певицы по достоинству, поскольку, чтобы напомнить о себе, артистке приходилось «ходить на жёлтые ток-шоу».