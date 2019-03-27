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Божена Рынска рассказала о попытке суицида после смерти Малашенко 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что после предприняла попытку самоубийства вслед за супругом. Об этом она рассказала в YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак.
На вопрос ведущей о публикации, в которой Рынска говорит о невозможности увидеться с любимыми после их смерти, вдова ответила: «Подумала, а вдруг получится — вместе уйдем, а ничего не получилось». Она призналась, что суицидальные мысли не оставляют ее до сих пор.
По словам вдовы, супруг «начинал грозить суицидом уже где-то с ноября месяца» во время пребывания на Украине, когда отказывался ехать на суд. Она в свою очередь отвечала:
«Только завещай на меня, пожалуйста, а то я у тебя остаюсь вообще без всего».
Ранее Рынска сообщала, что муж страдал от депрессии, которая обострилась из-за бракоразводного процесса с бывшей женой. По ее словам, состояние экс-гендиректора НТВ ухудшилось в конце декабря 2018 года. Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально.
Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Суд заключил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, возглавлял штаб Ксении Собчак в рамках президентской предвыборной кампании 2018 года.
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Шоу-бизнес , Борис Ельцин , Ксения Собчак , Игорь Малашенко , НТВ
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