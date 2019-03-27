Уколы красоты: сбежавший из России Панин лег в клинику

Актер Алексей Панин признался, что периодически делает «уколы красоты» для избавления от мимических морщин. Артист объяснил свое решение тем, что его профессия обязывает «торговать лицом» и хорошо выглядеть.

Российский актер Алексей Панин рассказал, что в последнее время периодически делает болезненную процедуру — «уколы красоты». По словам 41-летнего артиста, профессия обязывает его «торговать лицом» и всегда хорошо выглядеть. Об этом он сообщил в комментарии vm.ru.

«По Чехову «в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». К тому же я артист, и мы торгуем своим лицом, как бы грубо это ни звучало», — объяснил Панин.

Также звезда фильма «Жмурки» рассказал, что актер Сергей Маковецкий отметил позитивные изменения в его внешности и сделал приятный комплимент.

«Он сказал, что я «хорошо выгляжу, и стал еще моложе, чем был раньше». И я признался Сергею Васильевичу, что делаю уколы, потому что хочу быть в порядке. Сергей Васильевич сказал, что я — молодец, и что это правильный подход», — поделился актер.

На вопрос об употреблении алкоголя Панин заявил, что ведет здоровый образ жизни, а все его ошибки остались в прошлом.

Ранее актер объявил, что переезжает в США на постоянное место жительства. Он разместил в инстаграме фотографию американской визы типа P3, предназначенной для артистов.

Несерьезность слов Панина подтверждает тип документа — данная виза позволяет иностранцу находиться в Штатах не более одного года. Тем не менее, он написал, что покидает родину, и процитировал в подписи к фотографии песню группы Eruption «One way ticket» (англ. — «билет в одну сторону») и известное стихотворение Лермонтова.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — написал Панин.

Подписчики актера поддержали его в стремлении покинуть страну и посоветовали не возвращаться. Позже Панин объяснил свое желание уехать из России, заявив, что испытывает к ней отвращение.

«Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда!» — написал Панин в соцсети.

Также он призвал россиян стать лояльнее по отношению к представителям сексуальных меньшинств и заявил, что ненавидит тех, кто призывает их «уничтожать».

«Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды», — возмутился актер.

По его словам, некоторые россияне даже к больным ДЦП относятся как к прокаженным, не говоря уже о неприятии сексуальных меньшинств.

«Только скудоумные люди могут себя так вести. Это позор! Про человеческую ненависть друг к другу в соцсетях я вообще молчу», — написал Панин.

Обращаясь к обвинителям, актер заявил, что у них вместо мозга «плавленный сырок», поскольку его фразы постоянно перевирают. Также он опроверг информацию о своем призыве к смене российской власти.

«Я не призывал к смене власти! Я сказал что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, чтобы я был не прав! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно, для начала, не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!» — заключил Панин.

Осенью прошлого года актер проехался на внедороджнике по пешеходной улице в Саратове. Видео, снятое во время правонарушения, Панин опубликовал в инстаграме.

«Чисто по-саратовски: по пешеходной улице», — прокомментировал Панин.

На заднем сидении автомобиля находилась его дочь, обеспокоенная тем, что «за это их посадят по-любому».