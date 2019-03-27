Рынска дала Малашенко сомнительный совет

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«Завещай, потом вешайся»: Рынска дала откровенное интервью Собчак 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что супруг не оставил ей средств к существованию: почти все его наследство достанется первой семье. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
По словам журналистки, «чтобы выжить», ей придется сдавать квартиру. Она рассказала, что от мужа ей осталось только жилье на Патриарших прудах и квартира, ранее принадлежавшая отцу Малашенко. Она добавила, что распродает сумки, сервиз и другие вещи.
Рынска рассказала, что Малашенко грозил покончить собой с ноября, он боялся ехать на суд о разделе имущества с бывшей женой.
«Я кричала: "Сначала на меня завещай, пожалуйста, что-то, потом вешайся! А то я у тебя остаюсь вообще без всего. Потом, когда я сказала, что я его жизнь превращу в такой ад, что его повешение покажется раем, тогда он сказал: "Я даю честное слово, что не буду вешаться, я поеду на суд"», — рассказала Рынска.
Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне процесса по разделу имущества и конфликтов с бывшей женой Еленой Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ
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