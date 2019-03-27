Рынска дала Малашенко сомнительный совет

«Завещай, потом вешайся»: Рынска дала откровенное интервью Собчак

Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что супруг не оставил ей средств к существованию: почти все его наследство достанется первой семье. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам журналистки, «чтобы выжить», ей придется сдавать квартиру. Она рассказала, что от мужа ей осталось только жилье на Патриарших прудах и квартира, ранее принадлежавшая отцу Малашенко. Она добавила, что распродает сумки, сервиз и другие вещи.

Рынска рассказала, что Малашенко грозил покончить собой с ноября, он боялся ехать на суд о разделе имущества с бывшей женой.

«Я кричала: "Сначала на меня завещай, пожалуйста, что-то, потом вешайся! А то я у тебя остаюсь вообще без всего. Потом, когда я сказала, что я его жизнь превращу в такой ад, что его повешение покажется раем, тогда он сказал: "Я даю честное слово, что не буду вешаться, я поеду на суд"», — рассказала Рынска.